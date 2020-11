tennisnet-Podcast: "Andrey Rublev? Mehr Hendl als Henker!"

Die Auslosung für die ATP Finals steht - und Alex Antonitsch (ServusTV), Stefan Hempel (Sky) und Moritz Lang (Sky) schätzen die Chancen aller acht Starter in London ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.11.2020, 08:41 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Wer hat es am besten erwischt bei den ATP Finals 2020 in London? Kann sich Novak Djokovic noch einmal voll motivieren? Schlägt in diesem Jahr endlich die Stunde von Rafael Nadal? Wie steht es um die Chancen von Dominic Thiem und Alexander Zverev? Und natürlich: Wie herrlich ist es, dass Jürgen Melzer noch einmal seinen großen Abschluss bekommt!

Einfach auf PLAY klicken und reinhören.