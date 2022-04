tennisnet-Podcast: Boris Becker - Zu viele Warnschüsse ignoriert

Hätte Boris Becker seine Verurteilung in London vermeiden können? Und was dürfen wir vom ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid erwarten? Jörg Allmeroth (tennisnet) diskutiert mit Kitzbühel-Turnier-Direktor Alex Antonitsch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.04.2022, 22:41 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Zweieinhalb Jahre Haft für Boris Becker, so das Urteil am Freitag in einem Londoner Gericht. Häte der dreimalige Wimbledon-Sieger dem vorbeugen können, ja, müssen? Jörg Allmeroth (tennisnet) hat die Karriere des Roten Barons aus nächster Nähe begleitet, Alex Antonitsch, Turnierdirektor in Kitzbühel, mit Becker parallel auf der ATP-Tour gespielt. Immerhin: Die beiden Diskutanten blicken auch voller Vorfreude nach Madrid.

