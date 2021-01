tennisnet-Podcast - "Chardy soll den Ball flach halten"

Worauf können sich die Tennisfans 2021 freuen? Wie war die Bubble in Doha? Und: Wie wichtig sind Nicolas Massu und Carlos Moya für Dominic Thiem bzw. Rafael Nadal? Christopher Kas (ServusTV) diskutiert mit Kitzbühel-Turnierdirektor Alex Antonitsch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.01.2021, 13:00 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Nach einem kurzen Aufflackern der Tennisszene begeben sich die Stars nun mal für 14 Tage in Quarantäne. Die Vorfreude auf den ATP Cup und die Australian Open kann das natürlich nicht mindern. Alex Antonitsch, Turnierdirektor von Kitzbühel, blickt schon ein wenige weiter in das Tennisjahr, Christopher Kas, eben noch mit Peter Gojowczyk bei der Qualifikation für die Australian Open am Start, berichtet auch aus der Bubble in Doha.

Einfach PLAY klicken und reinhören