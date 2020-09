tennisnet-Podcast: "Das wird ein Spießrutenlauf für Djokovic"

"Quiet, please - der tennisnet-Podcast", Episode 30. Und natürlich dreht sich alles um die Disqualifikation von Novak Djokovic bei den US Open 2020.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.09.2020, 12:16 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Novak Djokovic hat sich selbst aus den US Open geschossen. Dass es für die Entscheidung der Offiziellen in New York City keine Alternative gab, darin sind sich Ex-Profi Sascha Bandermann (Magentasport), Jörg Allmeroth (tennisnet) und Kitzbühel-Turnierdirektor Alex Antonitsch einig. Auch darüber, dass die Chancen auf ein deutschsprachiges Endspiel nun gut stehen.

Einfach auf PLAY klicken und reinhören.