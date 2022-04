tennisnet-Podcast: Der Fall Boris Becker. Was wir wissen. Und was nicht.

Boris Becker ist in London in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Moritz Lang (Sky) und Sebastian Kayser (BILD) diskutieren in der aktuellen Ausgabe von „Quiet, please - der tennisnet-Podcast“ über einen Fall, der nicht nur die deutsche Tennisszene bewegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.04.2022, 16:34 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Das Strafmaß im Fall Boris Becker wird erst am 29. April 2022 verkündet, Sebastian Kayser (BILD) und Moritz Lang (Sky) versuchen dennoch, ihre Eindrücke vom bisherigen Geschehen am Londoner Gericht zusammenzufassen. Und blicken auch voraus auf das Traditions-Turnier in Monte-Carlo, wo Alexander Zverev einen Angriff auf den Titel unternimmt.

