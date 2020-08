tennisnet-Podcast: "Die USTA kann keine Quarantäne-Freiheit garantieren"

Wie sehr wackeln die US Open tatsächlich? Wen dürfen wir in Kitzbühel bei den Generali Open erwarten? Und: Was hat die ATP deutlich besser gemacht als die WTA? Alex Antonitsch (ServusTV) hat die Antworten auf alle brennenden Fragen im Tenniszirkus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.08.2020, 18:33 Uhr

© Getty Images Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Nach wie vor nicht ganz geklärt ist die große Frage, wer denn dafür Verantwortung tragen muss, dass die Teilnehmer der US Open ohne Probleme zu den europäischen Sandplatz-Turnieren anreisen dürfen. Kitzbühel-Turnierdirektor Alex Antonitsch kann in dieser Hinsicht in der aktuellen Ausgabe von "Quiet, please - der tennisnet-Podcast" aber schon mit guten Nachrichten dienen. Und hat auch einige Starter für die Generali Open schon fix auf seinem Zettel.

Einfach den PLAY-Button klicken und reinhören.