tennisnet-Podcast: "Ein 1000er in Hamburg? Warum nicht!"

Hinter den Kulissen im Tenniszirkus rumort es mal wieder. Die Großen sollen noch größer werden. Was das für den Rest der ATP-Tour heißt, erläutern DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff und Kitzbühel-Turnierdirektor Alex Antonitsch in der aktuellen Episode von "Quiet, please - der tennisnet-Podcast".

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2021, 22:31 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Hat der Davis Cup eine realistische Überlebenschance? Wer kommt Ende des Jahres nach Innsbruck? Und: Was ist von der geplanten Reform der ATP-Turnierlandschaft zu halten? DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff und Kitzbühel-Turnierdirektor Alex Antonitsch lassen tief hinter die Kulissen blicken.

Einfach auf PLAY klicken und anhören.