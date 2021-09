tennisnet-Podcast: Kohlschreiber-Coach Fehske - Sascha ruht extrem in sich, Nole nicht

"Quiet, please - der tennisnet-Podcast" wieder live aus dem National Tennis Center

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2021, 00:40 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Coach, Manager, Reiseleiter, Kumpel - Stephan Fehske hat für Philipp Kohlschreiber schon viele Rollen eingenommen. Und erzählt, warum sein Schützling gerade in New York City immer so gut spielt, dass er Peter Gojowczyk zwei Lichtschwerter ins Feld gestellt hat - und warum Florian Mayer manchmal ein Schlawiner war. In der aktuellen Ausgabe von "Quiet, please - der tennisnet-Podcast" nimmt Fehske aber auch zur neuen Toilettenpausen-Thematik Stellung.

Einfach auf PLAY klicken und anhören.