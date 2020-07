tennisnet-Podcast: Kurz vor dem Re-Start - Kitzbühel wartet gerne, kommt auch die WTA nach Österreich?

Wie sicher ist der Start der ATP-Tour in den USA? Wie sieht es mit dem Turnier in Kitzbühel aus? Und: Macht vielleicht auch die WTA Station in Österreich? Alex Antonitsch, Turnierdirektor der Generali Open, beantwortet die wichtigsten Fragen.

zuletzt bearbeitet: 13.07.2020, 15:51 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Am 14. August soll es für die Männer in Washington losgehen, die Frauen wollen sogar schon am 03. August in Palermo beginnen. Wie sicher ist dieser Plan? Was ist vom neu implantierten Ranking-System zu halten? Wie wird das Spielerfeld in Kitzbühel aussehen? Und: Könnten sich am Wörthersee sogar die WTA-Frauen zum professionellen Stelldichein treffen? Alexander Antonitsch, Turnierdirektor der Generali Open, lässt hinter die Kulissen blicken.

