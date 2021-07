tennisnet-Podcast: Philipp Oswald live aus Wimbledon

In der aktuellen Ausgabe von "Quiet, please - der tennisnet-Podcast" plaudert Alex Antonitsch (ServusTV) mit Doppel-Ass Philipp Oswald, der am heutigen Samstag in Wimbledon an der Seite von Marcus Daniell ins Achtelfinale einziehen möchte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.07.2021, 23:09 Uhr

Live aus London gibt es die Wimbledon-Zwischenbilanz mit Philipp Oswald, der am Samstag um den Einzug in das Achtelfinale im Doppel spielt. Aber es werden auch Fragen zum Auftritt von Novak Djokovic auf Mallorca beantwortet. Oder auch, was hinter den Kulissen mit der PTPA abläuft. Und: Wenn er denn dürfte, welche Disziplinen würde sich Ossi in Tokio 2021 ansehen?

