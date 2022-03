tennisnet-Podcast - "Schön, dass Dominic Thiem wieder auf dem Court steht"

Dominic Thiem ist in Marbella auf die Tennistour zurückgekehrt. Alex Antonitsch (ServusTV) plaudert mit Peter Moitzi (Kronenzeitung) über die ersten Eindrücke vom US-Open-Champion 2020 und die Erwartungen, die die Fans an Thiem haben dürfen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.03.2022, 15:50 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Marbella soll also der Ausgangspunkt für eine sukzessive Rückkehr an die Spitze der ATP-Weltrangliste gewesen sein. Dominic Thiem ist jedenfalls nach fast einjähriger Absenz in die professionelle Tennisszene zurückgekehrt. Wie viel vom "alten" Dominic schon wieder im Spiel war und wie viel Geduld die echten Tennisfans haben müssen, darüber diskutieren Alex Antonitsch (ServusTV) und Peter Moitzi (Kronenzeitung).

