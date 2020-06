tennisnet-Podcast - So läuft das ATP-Comeback ab August

Die ATP-Tour kommt zurück - im August. Die beiden Turnierdirektoren von Kitzbühel, Alexander Antonitsch, und Wien, Herwig Straka, erklären die Details des Comebacks. Moderation: Jens Huiber (sportradio360).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.06.2020, 21:56 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Warum beginnt die ATP-Tour im August in Washington? Was hat es mit den sechs Millionen US Dollar Kompensation auf sich? Wer wird in Kitzbühel spielen? Und: Welche Neuerungen der aktuellen Schaukämpfe könnte man auch für den regulären Tour-Betrieb übernehmen? Herwig Straka, Turnierdirektor in Wien und Mitglied des ATP-Boards, diskutiert mit Kitzbühel-Chef Alexander Antonitsch.

Hier reinhören - einfach auf PLAY klicken.