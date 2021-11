tennisnet-Podcast: Wie viel Djokovic wird es in Innsbruck geben?

Am morgigen Donnerstag geht es in Innsbruck mit der Viertelfinal-Runde im Davis Cup 2021 los. Und mitten drin werden für ServusTV Christopher Kas und Alexander Antonitsch sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.11.2021, 15:07 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Österreich und Deutschland spielen in Innsbruck in einer Gruppe, das verspricht spannenden Sport, dem Alexander Antonitsch und Christopher Kas als Experten bei ServusTV noch eine besondere Würze geben werden. Die größte Frage ist aber wohl: Wie viel von Novak Djokovic wird es in Innsbruck zu sehen geben?

Antworten könnte man hier finden. Einfach auf PLAY klicken und anhören.