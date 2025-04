tennisnet und FILA verlosen VIP FINAL-Tickets mit Backstage Führung zum PTGP

Ihr wollt zum Finale des hochkarätig besetzten Damenturniers in Stuttgart? Am 12.4. startet der Porsche Tennis Grand Prix und mit etwas Glück könnt ihr mit Turniersponsor FILA und tennisnet bei diesem Top Event hautnah dabei sein - wir haben 1x2VIP Tickets am Finaltag inkl. Backstage Führung am 21.4. und noch einmal 1x2 VIP Tickets für den 16.4. mit einem besonderen Highlight: Porsche-Testfahrt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.04.2025, 17:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Emma Navarro ist einer von zahlreichen Top-Stars beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart

Die Besetzung beim WTA-500-Event kann sich wahrlich sehen lassen. Aus den Top 20 der WTA-Weltrangliste sind sage und schreibe 15 Spielerinnen am Start - neben FILA-Markenbotschafterin Emma Navarro werden mit Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff und Jessica Pegula die Top vier im derzeitigen Damentennis in Stuttgart aufschlagen. Wer würde bei dieser absolut hochkarätigen Besetzung nicht dabei sein wollen?

Da trifft es sich gut, dass Turniersponsor FILA und tennisnet anlässlich des Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart eine große Gewinnspielaktion anbieten.

Was gibt es zu gewinnen?

Konkret verlosen wir:

• 1x2 VIP Tickets für das Finale am 21.4. inkl. Backstage-Führung hinter die Kulissen vom PTGP!

• 1x2 VIP Tickets für Mittwoch 16.4. inkl. Test Drive im neusten Porsche Modell!

• als „Trostpreise“: weitere Kat. II Tickets für Montag 14.4. und Dienstag 15.4.

Informationen zu den Gewinnen

Die Backstageführung findet am 21.4. um 10:30 statt. Die Fahrzeuge für den Test Drive sind ein Porsche Macan & ein Porsche Taycan (1h, 30min Fahrt plus Einweisung/Feedback), wobei das Mindestalter für den Test-Drive 25 Jahre beträgt und man mindestens drei Jahre im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein muss.

Wie kann man gewinnen?

Ganz einfach: Liket und kommentiert den Facebook- und Instagram-Post des Artikels. Die Verlosung findet dann am 11.4. statt.