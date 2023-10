Kraftakt zur Geisterstunde: Thiem kämpft in Antwerpen Nardi nieder

Puh – das sah lange gar nicht gut aus für Dominic Thiem. Doch am Ende steht ein 3:6, 7:6 (7) und 6:2-Triumph bei seinem ersten Auftritt in Antwerpen gegen den Italiener Luca Nardi. Nun kommt es in der nächsten Runde zu einem deutsch-österreichischen Duell.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 17.10.2023, 23:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker

Es bleibt, wie so häufig bei Matches von Dominic Thiem im Herbst 2023, die Frage: Mit welchem Maßstab misst man sein Match? Diesmal sein Match gegen Luca Nardi in Antwerpen. Mit dem Maßstab eines US-Open-Champions? Mit dem Maßstab einer ehemaligen Nummer 3 der Welt, die nach schwierigen Verletzungen große Probleme hat, ihr altes Niveau wiederzuerlangen? Oder mit dem Maßstab einer Nummer 86 der Weltrangliste? Dort rangiert der 30-Jährige nämlich aktuell.

Zu oft traf er in dieser Partie die falsche Entscheidung

Fest steht: Beim 250er-Turnier in Antwerpen hat Dominic Thiem bei seinem ersten Auftritt gegen Luca Nardi mit 3:6, 7:6 (7) und 6:2 gewonnen. Nardi ist derzeit die Nummer 133 der Welt und hat in diesem Jahr bisher nur in Monte Carlo in einem ATP-Hauptfeld aufgeschlagen.

Lange Zeit sah es so aus, als müsste der Österreicher in Antwerpen bereits nach seinem ersten Auftritt die Koffer packen. Nardi agierte von der Grundlinie aus zu dominant, und Thiem machte in vielen entscheidenden Situationen unnötige Fehler. Aber warum spricht man in diesen Zeilen über den "Sieger Dominic Thiem"? Weil er sich wieder auf eins verlassen konnte: seinen unbändigen Kampfgeist. Selbst nach einem Break-Rückstand im zweiten Satz gab er nicht auf. Auch nicht, als er im Tie-Break des zweiten Satzes drei eigene Satzbälle nicht verwerten konnte und sein Gegner nur noch zwei Punkte vom Matchgewinn entfernt war. Thiem blieb mental voll auf der Höhe.

Nun gegen Yannick Hanfmann

Was hat Dominic Thiem im Verlauf des Spiels wirklich besser gemacht? Bei den meisten Schlägen nur Kleinigkeiten. Aber genug, um Nardi den Zahn zu ziehen. Am deutlichsten konnte er sich jedoch beim Aufschlag steigern und so einige einfache Punkte erzielen, wodurch er sich noch mehr auf das Spiel konzentrieren konnte.

Wie kann man den Auftritt von Dominic Thiem nun also bewerten? Es bleibt auch nach seinem Sieg gegen Luca Nardi eine Frage des Maßstabs. Und von denen gibt es bei Dominic Thiem ja jede Menge.

In der nächsten Runde kommt es zum Duell mit Yannick Hanfmann, der den belgischen Youngster und Lokalmatadoren Alexander Blockx mit 6:4 und 7:6 (3) besiegen konnte

Hier das Einzel-Tableau in Antwerpen