Thiem, Federer, Nadal, Wawrinka und der lange Weg zurück

Das Tennisjahr 2022 beginnt in wenigen Tagen, und viele Fans sind voller Vorfreude auf die Rückkehr einiger Athleten, die im vergangenen Jahr teilweise doch sehr gefehlt haben

von Armin Leiter

zuletzt bearbeitet: 11.12.2021, 19:48 Uhr

Aus österreichischer Sicht wird natürlich der Start von Dominic Thiem bei den Australien Open von allen besonders beobachtet. Der Mann aus Lichtenwörth, der nach eigener Aussage zu Beginn des letzten Jahres mit Motivationsproblemen zu kämpfen hatte, und sich dann im Juni in Mallorca auch noch am Handgelenk verletzte, wird in Abu Dhabi beim Einladungsturnier vom 16.bis 18.Dezember sein Comeback geben(live bei ServusTV). Wirklich interessant wird es aber wohl erst zunächst in Sydney beim ATP Cuo und dann vor allem in Melbourne, wo die aktuelle Nummer 15 der Welt seine Rückkehr auf Grand-Slam-Ebene feiern wird. Wunderdinge sollten wir aber von Thiem keine erwarten, ein halbes Jahr ohne wirkliche Matchpraxis wird wohl seine Spuren hinterlassen haben.

Ähnlich ist es bei Rafael Nadal, der aufgrund einer Fußverletzung noch länger ausfiel. Allerdings hat der Mann aus Spanien ja schon oft bewiesen, dass er keine große Anlaufzeit braucht, ihm ist wahrscheinlich, sollte er körperlich zu 100 Prozent fit sein, schon wieder einiges zuzutrauen. Auch Nadal will sich in Abu Dhabi einem ersten Test unterziehen.

Was ist mit den Seriensiegern der Vergangenheit?

Bei Roger Federer müssen sich die Fans leider noch sehr lange gedulden, der Mann aus Basel hat Mitte November ein Verletzungsupdate gegeben und war sehr skeptisch, was ein Comeback in Wimbledon Ende Juni betrifft. Bleibt zu hoffen, dass wir den Ausnahmespieler dann in der Hartplatzsaison im Spätsommer noch so lange und fit wie möglich sehen können.

Federer´s Landsmann, Stan Wawrinka, immerhin drefacher Grand-Slam-Champion plagt sich ebenfalls schon seit einer gefühlten Ewigkeit, genauer gesagt seit Anfang März für eine Rückkehr auf die ATP Tour. Nach dem Turnier in Doha am Fuß operiert, kommen für ihn die Australien Open allerdings auch noch zu früh, schade denn am Ort seines ersten großen Triumphes werden ihn ebenfalls viele Fans vermissen.

Wir freuen uns jedenfalls auf jedes Spiel, an dem einer dieser vier Champions in Zukunft teilnehmen wird.