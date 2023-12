Thiem trifft auf Nadal! Kracher zum Auftakt in Brisbane!

Dominic Thiem hat nach überstandener Qualifikation beim ATP-Tour-250-Turnier in Brisbane das große Los gezogen - oder auch nicht: Es geht in Runde eins gegen Rafael Nadal.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.12.2023, 08:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Rafael Nadal und Dominic Thiem treffen in Brisbane aufeinander

Ein Klassiker zum Comeback. Vielleicht hat sich Rafael Nadal genau das gewünscht. Denn mit Dominic Thiem verbinden den Spanier 15 Matches, von denen er neun gewonnen hat. Und von denen einige legendär gut waren. Man denke nur an das Viertelfinale bein den US Open 2018, das Nadal im Tiebreak des fünften Satzes gewann. Oder das Viertelfinale bei den Australian Open 2020, das wiederum Thiem für sich entschied.

Und nun kommt es also bei der Rückkehr des spanischen Großmeisters nach beinahe zwölf Monaten Pause gleich zum Wiedersehen mit Dominic Thiem. Die beiden haben während der letzten Tage in Brisbane schon miteinander trainiert, dem Vernehmen nach hatte sich Nadal in einem Übungssatz mit 6:3 behaupten können. Aber Training und Match sind bekanntlich zwei Paar Schuhe.

Thiem mit Matchpraxis, Nadal mit Wildcard

Thiem bringt jedenfalls ein bisschen Matchpraxis mit in das 16. Treffen mit Nadal. Nachdem er in Runde eins der Qzalifikation gegen James McCabe drei Matchbälle abwehren musste, ging es auch im zweiten Match gegen Giulio Zeppieri über drei Sätze. Thiem gewann mit 3:6, 6:4 und 6:4. Rafael Nadal hat von den Veranstaltern eine Wildcard bekommen.

Der Sieger dieser Partie bekommt es in Runde zwei entweder mit Aslan Karatsev oder Jason Kubler zu tun. Angeführt wird das Tableau von Holger Rune, der gegen Max Purcell startet. Andy Murray trifft in einem weiteren Match zweier großer Spieler auf den an Position zwei gesetzten Grigor Dimitrov.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane