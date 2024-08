Thiem zum "Last Dance" (wieder) gegen Ben Shelton

Dominic Thiem trifft auf seiner Abschiedstour bei den US Open auf den US-Jungstar Ben Shelton. Thiem bekam am Donnerstag die aktuelle Nummer 13 der Welt zugelost und hat mit dem US-Amerikaner eine Vorgeschichte aus dem letzten Jahr in New York. Sebastian Ofner spielt in Runde 1 gegen Francisco Cerundolo.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.08.2024, 20:02 Uhr

Im Vorjahr musste Thiem gegen Shelton aufgrund von Magenkrämpfen aufgeben. Österreichs Nummer eins, Sebastian Ofner, eröffnet seine US Open gegen den argentinischen Weltranglisten-26. Francisco Cerundolo.

Bei den Damen bekommt es Julia Grabher bekommt es in der ersten Runde im New Yorker Stadtteil Queens mit einer noch unbekannten Qualifikantin zu tun. Die Vorarlbergerin komplettiert das rot-weiß-rote Trio im Hauptfeld des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres. Jurij Rodionov scheiterte hingegen in der letzten Qualifikationsrunde an Kyrian Jacquet aus Frankreich mit 6:7(6), 1:6.

Sebastian Ofner in der Hälfte von Alexander Zverev

Für Thiem steht damit ein weiteres Duell gegen Shelton an. Dominic Thiems Match gegen Ben Shelton bei den US Open 2023 endete mit einer Aufgabe für den Österreicher. Thiem musste das Spiel nach dem ersten Satz, den Shelton mit 7:6 (1) gewann, aufgeben. Grund dafür waren Magenprobleme, die bereits vor dem Match zu Erbrechen geführt hatten. Während des Spiels verschlechterte sich Thiems Zustand, und er entschied sich, zu Beginn des zweiten Satzes beim Stand von 0:1 das Match zu beenden. In der Runde zuvor konnte Thiem damals noch Alexander Bublik schlagen.

Der 21-jährige US-Amerikaner weist in dieser Saison eine Bilanz von 30:19 auf, während Thiem auf ATP-Tour-Level bislang nur ein einziges Match gewinnen konnte..

Sollte Thiem für eine Überraschung sorgen, würde er in der zweiten Runde auf den Sieger der Partie Luca Nardi (ITA) gegen Roberto Bautista Agut (ESP) treffen. Julia Grabher könnte auf Wimbledon-Siegerin Barbora Krejcikova stoßen, während Ofner in der dritten Runde ein mögliches Duell mit Alexander Zverev erwartet.

