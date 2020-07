Thiem´s 7: Berrettini und Novak am Mittwoch erfolgreich

Matteo Berrettini und Dennis Novak haben die beiden frühen Partien bei Thiem´s 7 in Kitzbühel für sich entschieden. Berrettini schlig dabei Roberto Bautista Agut ebenso in zwei Sätzen wie Novak Karen Khachanov.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.07.2020, 16:27 Uhr

© GEPA Pictures Matteo Berrettini steht in Kitzbühel bei zwei Siegen

Matteo Berrettini hat in den vergangenen Wochen einige Spielpraxis sammeln können - im Gegensatz zu seinem Gegner Roberto Bautista Agut. Der Spanier hatte sich zwar am ersten Tag von Thiem´s 7 in Kitzbühel gegen Karen Khachanov mit 6:4 und 6:3 durchsetzen können, aber auch der Russe kommt quasi direkt aus dem Urlaub. Berrettini hatte zum Auftakt Dennis Novak in die Schranken gewiesen und gewann auch gegen Bautista Agut in zwei Durchgängen, mit 6:4 und 6:3.

Dennis Novak konnte im Anschluss erstmals anschreiben: Die österreichische Nummer zwei startete gegen Khachanov fulminant, holte sich der ersten Satz mit 6:1. Auch im zweiten lief viel auf Novak hinaus, der lediglich beim Stand von 4:3 zwei Breakbälle des Russen zum Ausgleich abwehren musste. Im neunten Spiel konnte Novak zwei Matchbälle bei Aufschlag Khachanov nicht nutzen, musste im allerletzten Spiel noch einmal ein 0:30 aufholen, dann eine Breakchance abwehren. Am Ende stand aber nach einem Ass ein 6:4 für Dennis Novak.

Novak zeigte sich im Nachgang mit seiner Leistung sehr zufrieden, im Gegensatz zum Match gegen Berrettini habe er diesmal seine Chancen gut genutzt. Auch weil er körperlich in optimaler Verfassung ist. Die vergangenen Wochen hat der 26-Jährige mit Gebhard Gritsch hart an seiner Fitness gearbeitet, sein Kampfgewicht von 81 auf 77 Kilogramm gesenkt.

Khachanov kann damit das Halbfinale am Freitag nicht mehr erreichen, Novak muss sich im direkten Duell mit Bautista Agut behaupten.