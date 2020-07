Thiem´s 7: Dominic Thiem schlägt Casper Ruud zum Auftakt

Dominic Thiem hat sein Auftaktmatch bei Thiem´s 7 in Kitzbühel gegen Casper Ruud gewonnen. Die österreichische Nummer eins gewann mit 7:5 und 7:6 (4).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.07.2020, 17:11 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem am Dienstag in Kitzbühel

So können sich die Bilder innerhalb weniger Minuten verändern: Gerade hatten Jan-Lennard Struff und Andrey Rublev den Center Court in Kitzbühel verlassen (mit dem besseren Ende für den Russen), zwei Spieler, die eindeutig über das Tempo kommen. Und im Handumdrehen waren Dominic Thiem und Casper Ruud am Start, die es mit viel mehr Spin anlegen. Der geneigte Fachmann spricht von "heavy" Topspin, der Thiem vor knapp einem Jahr in der Gamsstadt zum Sieg bei den Generali Open getragen hat. Damals im Endspiel gegen Albert Ramos-Vinolas, der im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers Casper Ruud geschlagen hatte.

Nun also kam es mit Verspätung zum Match zwischen Thiem und Ruud, am Ende mit dem erwarteten Sieger. Thiem, der sich schon bei seinen Auftritten bei der Adria-Tour in Belgrad und beim Ultimate Tennis Showdown in der Nähe von Nizza extrem spielfreudig gezeigt hatte, gewann mit 7:5 und 7:6 (4).

Thiem am Mittwoch in der Night Session

Nach verlorenem ersten Satz legte Ruud einen Zwischenspurt ein, führte schnell mit 4:1. Thiem fing den 21-Jährigen aus Oslo, der mit seinen Eltern nach Kitzbühel gekommen ist, noch ein. Und hatte im elften Spiel wieder zwei Chancen auf ein Break. Vor allem die zweite wehrte Ruud glücklich ab: Der Ball des Youngsters rutschte auf der Linie weg, stand nicht mehr auf. Ein Tiebreak musste entscheiden. Auch in diesem legte Ruud auf 4:1 vor. Und wieder kämpfte sich Thiem zurück. nicht nur das: der Favorit gab keinen einzigen Punkt mehr ab. Und schloss die Partie mit einem Smash ab.

Hier das Match im Liveticker zum Nachlesen

Am Mittwoch bestreitet Thiem die Night Session gegen Rublev, das Match ist in der Primetime um 20:15 angesetzt (live bei ServusTV und Eurosport und in unserem Liveticker). Ruud bekommt es am Nachmittag mit Struff zu tun.