Thiem´s 7 live: Dominic Thiem vs. Casper Ruud im Liveticker, Livestream und TV

Dominic Thiem trifft in seinem ersten Match beim Einaldungsturnier "Thiem´s 7" in Kitzbühel auf den Norweger Casper Ruud. Das Match gibt es ab 14 Uhr live bei ServusTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.07.2020, 08:36 Uhr

© GEPA Pictures Casper Ruud fordert am Dienstag Dominic Thiem

Beide Spieler kommen mit guten Erinnerungen nach Kitzbühel: der 21-jährige Ruud hat im vergangenen Jahr bei den Generali Open das Halbfinale erreicht. Thiem dagegen sogar den Titel geholt - im Endspiel gegen Ruud-Bezwinger Albert Ramos-Vinolas. In der bislang kurzen, seit März unterbrochenen Saison hat Casper Ruud immerhin schon ein Ausrufezeichen setzen können: mit seinem ersten Turniersieg überhaupt beim ATP-Tour-250-Event in Buenos Aires.

Dominic Thiem wiederum hat bei den Australian Open das Endspiel erreicht, in dem er Novak Djokovic in fünf Sätzen unterlag.

Thiem gegen Ruud - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Casper Ruud gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Liveticker.