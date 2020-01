Thomas Muster ist mit Dominic Thiem in dieser Saison „on Tour“

Dominic Thiem und Thomas Muster intensivieren ihre Zusammenarbeit! Der frühere Weltranglisten-Erste wird in dieser Saison bei ausgewählten Turnieren dem Betreuerstab des heimischen Tennisstars angehören.

von Pressemitteilung

zuletzt bearbeitet: 08.01.2020, 09:11 Uhr

© Getty Images Thomas Muster und Dominic Thiem werden sich ab sofort öfters sehen

Bei den Erste Bank Open im vergangenen Oktober in der Wiener Stadthalle hatte sich Thomas Muster bereits intensiv mit Dominic Thiem nach dessen Partien ausgetauscht. Beim ATP-Cup in Australien fungierte der 52-jährige Steirer – auch auf Wunsch von Thiem – als Captain des österreichischen Teams. In Sydney wurde nun auch die Zusammenarbeit zwischen Muster und dem aktuellen Weltranglisten-Vierten für das Tennisjahr 2020 unter Dach und Fach gebracht. Der French-Open-Triumphator 1995 wird Thiem bei den Turnier-Highlights in dieser Saison wie den Grand Slams oder den ATP-Masters-1000-Events zusammen mit Headcoach Nicolas Massu betreuen.

„Ich bin sehr froh darüber, dass die Zusammenarbeit mit Tom jetzt fixiert ist, das wird sicher eine geile Zeit! Wir haben schon in den letzten Tagen zusammen trainiert, und das hat sehr gut funktioniert. Tom entwickelt als Betreuer eine unglaubliche Energie, er gibt uns auch als Captain sehr, sehr wertvolle Ratschläge. Die Arbeit mit ihm wird mir echt weiterhelfen. Wir sind sehr motiviert und werden alles dafür tun, um unsere Ziele auch zu erreichen“, sagte Dominic Thiem, der nach zwei Finalteilnahmen bei den French Open (2018, 2019) den Gewinn eines Grand-Slam-Titels im Visier hat.

Muster - "Für Thiem das Beste herausholen"

„Ich freue mich, dass ich Dominic in diesem Jahr bei wichtigen Turnieren unterstützen und meine Erfahrungen einbringen kann, die ihm hoffentlich weiterhelfen, um sein Tennis zu verbessern und damit eine weitere Leistungssteigerung zu erreichen. Das alles wird gemeinsam mit Nicolas Massu passieren, der unverändert sein Hauptcoach bleibt. Ich glaube, dass wir uns sehr gut ergänzen und für Dominic das Beste herausholen können“, ist Thomas Muster überzeugt.