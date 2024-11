Thomas Muster: Pokale für 244.500 Euro versteigert!

Thomas Muster hat seine wichtigsten Pokale für ein schönes Sümmchen für den guten Zweck versteigert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.11.2024, 19:38 Uhr

Eben waren sie noch im Rahmen der Erste Bank Open in Wien ausgestellt, nun sind die Pokale von Thomas Muster in neuen Händen.

Für die Aktion “Licht ins Dunkel” hatte Muster insgesamt 15 seiner Tennispokale zum Ersteigern angeboten, dabei unter anderem seinen Pokal vom French-Open-Sieg 1995 und vom letzten Turniersieg in Key Biscayne 1997.

Nun ist die Versteigerung beendet. Und ein stolzer Betrag herausgekommen: 244.500 Euro sind es geworden, sie werden der Aktion “Ö3 Weihnachtswunder” übergeben.

Thomas Muster: “Übertrifft alle Erwartungen”

Erst am Ende hätten die Pokale die hohe Summe erreicht, heißt es. "Ein sensationelles Ergebnis, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Mein Ziel war es, die höchste Einzelspende bis dato zu übertreffen, aber dass es nun mehr als doppelt so viel wurde, übertrifft alle Erwartungen“, so Muster.

In der Gala “Licht ins Dunkel” sollen die Pokale an die neuen Besitzer übergeben werden.

„Es war mit Sicherheit keine einfache und sehr emotionale Entscheidung für Thomas, seine größten Trophäen abzugeben, aber wenn man sich die erzielte Spendensumme ansieht, war sie goldrichtig“, wird Herwig Straka, Chef der Erste Bank Open in Wien, zitiert.