Bestaunt (und ersteigert) die Pokale von Thomas Muster in der Wiener Stadthalle!

50 Jahre Tennis in Wien - und da hat man sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Unter anderem könnt ihr die Pokale von Österreichs Tennishelden Thomas Muster anschauen, wohl zum letzten Mal.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.09.2024, 11:14 Uhr

Die Erste Bank Open in Wien - eines der großen Highlights im Tennisherbst! Und in diesem Jahr noch mehr als sonst.

Denn im Rahmen des Turniers vom 19. bis 27 Oktober gibt's allerlei Aktivitäten in der Stadthalle. Unter dem Motto “Champions of Vienna” steigt die “Official Tennis Experience” vom 9. Oktober bis 3. November im Studio F. Hier werden die Stars der vergangenen 50 Jahre gefeiert, mit persönlichen Gegenständen wie Schlägern und Bekleidung und exklusiven Merchandising-Produkten.

Besonderes Highlight: Zehn Trophäen von Thomas Muster, die man aus nächster Nähe bestaunen kann, unter anderen die wohl wichtigste seiner Karriere - der French-Open-Siegerpokal aus 1995. Muster hatte damals das Finale gegen Michael Chang gewonnen und als erster Österreicher einen Majortitel geholt.

Thomas Muster versteigert 10 Trophäen

Ausgerechnet den Paris-Pokal will Muster nun versteigern, dazu die Auszeichnung für Platz 1 der Weltrangliste sowie alle Trophäen seiner acht Masters-Titel. Und zwar für den guten Zweck über das Auktionshaus “Aurena”. Die Versteigerung startet am 8. Oktober, die gesammelte Endsumme wird im Anschluss an das Ö3-Weihnachtswunder übergeben, wo das Geld an den LICHT INS DUNKEL-Soforthilfefonds und damit Familien in Not zugutekommt.

Heißt für euch zweierlei: Zum einen - ab zur "Official Tennis Experience", die Pokale anschauen. Und danach mitbieten und euch ein Stück österreichische Sportgeschichte sichern!

Zurück in die Zukunft mit der “Official Tennis Experience”!

Neben Musters Trophäen gibt's natürlich noch mehr: Dominic Thiem und alle weiteren österreichischen Tennishelden werden gefeiert, interaktive Zeitreisen mit exklusiven Einblicken angeboten. Mittels VR-Brille könnt ihr euch zudem verschiedenen Challenges stellen.

