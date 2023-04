"Time" Magazine: Iga Swiatek eine der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat es in die berühmte "The 100 Most Influental People of 2023"-Liste des legendären Time Magazine geschafft.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.04.2023, 22:30 Uhr

Swiatek ist dabei mit anderen prominenten Sportlern vertreten, unter anderem Lionel Messi, Brittney Griner oder Mikaela Shiffrin - die wiederum die Lobeshyme auf Swiatek schrieb.

"Wenn Iga Swiatek Tennis spielt, kommen einem drei Dinge in den Sinn: Schönheit, Kraft und Wahrheit", so Shiffrin. "Während ihres Aufstiegs an die Spitze des Tennis - und an die Spitze des Sports - hat Iga Verletzlichkeit und Mut bewiesen. Sie strebt unermüdlich danach, ihr Spiel zu verbessern. Sie zollt allen, die sie unterstützt haben, Anerkennung, ohne ihre eigenen Fähigkeiten und ihre Arbeit zu vernachlässigen." Swiatek habe sich zudem für die psychische Gesundheit eingesetzt und die Ukrainer in ihrem Kampf um den Schutz ihrer Heimat unterstützt. Als Sportlerin und vor allem als Mensch verkörpere sie die Art von Selbstvertrauen, der jeder nacheifern solle - das Selbstvertrauen des Handelns gegenüber dem bloßen Reden.

Auch ihren Aufstieg an die Weltranglistenspitze mit begrenzten finanziellen Mitteln hob Shiffrin hervor. Swiatek habe eine ganze Nation inspiriert und der nächsten Generation gezeigt, dass auch sie Unglaubliches erreichen könne. Swiatek zeige auch, dass es in Ordnung sei, Enttäuschungen zu empfinden - und ebenso, stolz auf sich zu sein. "Wenn Iga den Platz betritt, hat sie den Ball fest im Blick und lässt ihn nicht aus den Augen."

Swiatek hat in dieser Woche den Ball in Stuttgart im Blick, hier ist sie beim Porsche Tennis Grand Prix am Start, als Titelverteidigerin.