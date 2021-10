Tolle Geste! Rafael Nadal erfüllt ältestem Tennisspieler der Welt Lebenstraum

Rafael Nadal hat dem 97-jährigen Leonid Stanislavskyi einen Lebenstraum erfüllt. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger spielte mit dem ältesten Tennisspieler der Welt einen Punkt in der Rafael Nadal Academy.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 30.10.2021, 22:05 Uhr

Rafael Nadal glänzte in seiner Academy mit einer tollen Geste

Leonid Stanislavskyi hat vor allem ein Problem. Dem Ukrainer fällt es unheimlich schwer, Gegner in seiner Altersklasse zu finden. Das ist wenig verwunderlich, ist Stanislavskyi mit seinen 97 Jahren doch der älteste Tennisspieler des Planeten. Das bestätigte zuletzt auch das Guiness-Buch der Weltrekorde schwarz auf weiß. Das brachte dem Ukrainier standesgemäß große Aufmerksamkeit. Auch vom 20-fachen Major-Sieger Rafael Nadal, der den 97-Jährigen kurzerhand in seine Akadamie einlud, nachdem dieser zuvor an einem Turnier teilgenommen hatte.

Dort ließ sich Leonid Stanislavskyi an diesem Wochenende nicht zweimal bitten und forderte den Mallorquiner kurzerhand zum Duell: "Kann ich einen Punkt mit dir spielen", fragte der Haudegen. Nadal: "Natürlich." Und der Ukrainer stellte seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis. Mit dem Punkt mit Idol Rafael Nadal erfüllte sich Leonid Stainislavskyi mit stolzen 97 Jahren seinen Lebenstraum. Mehr als ein halbes Jahrhundert ist dieser bereits als Tennisspieler aktiv.

Rafael Nadal indes arbeitet zurzeit in seiner Akademie an seinem Comeback auf der ATP-Tour, nachdem der Spanier aufgrund einer Fußverletzung die Saison 2021 noch vor den US Open frühzeitig beenden musste. Vor wenigen Tagen ist der 35-Jährige zurück auf den Court gekehrt. Das große Ziel des 20-fachen Grand-Slam-Siegers sind dabei zweifelsfrei die Australian Open zum Jahresstart.