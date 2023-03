Tomas Berdych sieht eine rosige Zukunft für Jiri Lehecka

Während der tschechische Tennissport bei den Frauen ein großes Talent nach dem anderen hervorbringt, ruhen bei den Männern alle Hoffnungen auf Jiri Lehecka.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.03.2023, 15:49 Uhr

© Getty Images Jiri Lehecka ist auf einem guten Weg - sagt Tomas Berdych

Die letzten beiden Turnierwochen auf der ATp-Tour waren für Jiri Lehecka sicherlich nicht ganz einfach zu verkraften: In Doha stand der junge Tscheche kurz vor dem Finaleinzug, konnte gegen Andy Murray aber fünf Matchbälle nicht nutzen. Wenige Tage später hatte Lehecka in Dubai das Match gegen Alexander Zverev eigentlich gut im Griff, brachte den Deutschen mit drei Doppelfehlern Mitte des zweiten Satzes aber in die Partie zurück.

Dennoch: Die Zeichen stehen auf Angriff für Lehecka, der bei den Australian Open 2023 das Viertelfinale erreichen konnte. Und in der aktuellen Weltrangliste bereits auf Position 47 steht. Ein Mann, der dies wohlwollend beobachtet, ist Tomas Berdych. Nicht nur aus der Ferne, übrigens: Beim Turnier in Dubai saß Berdych in der Box von Lehecka, hatte ein paar Stunden davor mit dem Youngster auch das Einschlagen bestritten.

Lehecka die einzige Hoffnung

„Er ist noch sehr jung“, erklärte Berdych gegenüber der ATP-Website. „Aber nachdem, was ich gesehen habe, wie er sein Spiel zusammengestellt hat, das gefällt mir sehr gut. Was mir besonders gefällt, ist seine Fitness-Vorbereitung.“ Einige der jüngeren Spieler hätten damit Probleme, so Berdych, Nicht aber sein sein Landsmann Jiri Lehecka.

Ein wenig neues Blut tut dem tschechischen Männertennis gut. Denn während bei den Frauen mit Linda Noskova oder Linda Frühvirtova zwei Teenagerinnen auch schon in diesem Jahr für Furore gesorgt haben, ist der einzige andere Hoffnungsträger auf der ATP-Tour Jonas Forejtek. Der aber konnte in der laufenden Saison noch kein einziges Match gewinnen. Und liegt in der Weltrangliste auf Platz 286.