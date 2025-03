Tomas Machac: Bei den Matcherfolgen auf Augenhöhe mit der Spitze

Tomas Machac hat in den letzten Monate zahlreiche Siege auf der ATP Tour einfahren können. Die gute Bilanz soll beim ATP 500er-Turnier in Acapulco nun endlich mit dem ersten Titel auf höchstem ATP-Level gekrönt werden.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 01.03.2025, 08:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Tomas Machac (r.) siegte im Herbst gegen Carlos Alcaraz beim Masters in Shanghai.

In der kommenden Nacht (4 Uhr MEZ) geht es für Tomas Machac beim ATP 500er-Turnier im mexikanischen Acapulco um den ersten Titel auf der ATP Tour. Auch Konkurrent Alejandro Davidovich Fokina kann seinen ersten großen Titel auf der Tour feiern. Doch vor allem Machac könnte mit einem Sieg herausragende Monate krönen, die den 24-Jährigen statistisch schon bei den ganz großen Namen der Tour einordnen.

Seit den US Open feierte der Tscheche 24 Siege auf der ATP Tour. Damit liegt Machac beispielsweise nur drei Erfolge hinter Carlos Alcaraz und gleichauf mit Alex de Minaur. Besonders beim Masters in Shanghai machte der aktuell auf Weltranglistenplatz 25 geführte Machac im Herbst auf sich aufmerksam. Mit Siegen über Tommy Paul und Carlos Alcaraz führte der Weg bis in das Halbfinale, wo eine Zweisatzniederlage gegen Jannik Sinner das Aus besiegelte.

Neue Bestmarke im Ranking für Tomas Machac

Im Mai des Vorjahres kam Tomas Machac dem ersten Karrieretitel auf der ATP Tour bereits ganz nahe. Im Endspiel des Sandplatzturniers in Genf setzte sich jedoch Casper Ruud in zwei Sätzen durch. Nun folgt in der kommenden Nacht auf dem Hardcourt von Acapulco die nächste Chance.

Ein neuer Karrierebestwert ist vor dem Endspiel bereits sicher. Auf Rang 22 wird Machac im Live-Ranking geführt und damit zwei Plätze besser als die bisher höchste Platzierung. Der Verdienst einer sehr guten Woche in Acapulco und vielen guten Matches, die seit den US Open zahlreiche Siege bedeuteten.