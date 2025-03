ATP Acapulco: Tomas Machac spielt um ersten Titel, Shapovalov-Serie endet

Tomas Machac hat beim ATP 500er-Turnier in Acapulco mit einem Dreisatzerfolg gegen Brandon Nakashima das Endspiel erreicht. Denis Shapovalov unterlag nach acht Siegen in Folge Alejandro Davidovich Fokina, der wie Machac um seinen ersten Titel auf der ATP Tour spielen wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.03.2025, 07:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Tomas Machac spielt in Acapulco um seinen ersten Titel auf der ATP Tour.

Für Tomas Machac besteht die Chance auf den ersten Titel auf der ATP Tour. In seinem Halbfinalduell setzte sich der Tscheche gegen Brandon Nakashima durch. Der US-Profi spielte vor allem im zweiten Satz stark auf, hatte in der Gesamtabrechnung nach 2:02 Stunden jedoch das Nachsehen.

6:4, 1:6, 6:4 siegte der 25. des ATP-Rankings und steht damit in der kommenden Nacht in seinem zweiten Endspiel auf der ATP Tour. In Genf unterlag Machac im vergangenen Jahr dem Norweger Casper Ruud in zwei Sätzen.

Kein Glück in den Tiebreaks für Denis Shapovalov

Denis Shapovalov musste den Court nach acht Siegen in Folge mal wieder als unterlegener Spieler verlassen. Gegen Alejandro Davidovich Fokina unterlag der Kanadier nach zwei Tiebreaks und verpasst damit den nächsten Finaleinzug nach seinem Turniersieg in Dallas.

Beide Kontrahenten zeigten immer wieder Schwächen in ihren Aufschlagspielen. Insgesamt acht Breaks verteilten sich über die gesamte Partie. Am Ende der beiden Sätze bewies sich der Spanier dann als stabilerer Akteur. Auch für Alejandro Davidovich Fokina geht es im Endspiel von Acapulco um den ersten Titel bei einem Event der ATP Tour. Erst vor zwei Wochen unterlag der 48. des ATP-Rankings im Endspiel von Delray Beach dem serbischen Profi Miomir Kecmanovic.

Somit steht fest, dass das mexikanische Publikum in der kommenden Nach (MEZ) einen Premierengewinner feiern wird.

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco