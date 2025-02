ATP Acapulco: Shapovalov feiert achten Sieg in Folge, Zverev-Bezwinger Tien unterliegt Machac

Denis Shapovalov ist beim ATP-500-Turnier von Acapulco ins Halbfinale eingezogen. Für Learner Tien endete die Reise hingegen im Viertelfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.02.2025, 07:49 Uhr

© Getty Images Denis Shapovalov steht im Acapulco-Halbfinale

Denis Shapovalov hat seine beeindruckende Form bestätigt und am Donnerstag (Ortszeit) das Halbfinale des ATP-500-Turniers von Acapulco erreicht. Der Kanadier schlug den US-Amerikaner Marcos Giron mit 4:6, 6:2 und 6:2 und feierte damit seinen achten Sieg in Folge. Vor etwas mehr als zwei Wochen hatte der 25-Jährige in Dallas triumphiert.

Will Shapovalov in Mexiko seinen nächsten Titel folgen lassen, muss er in der Vorschlussrunde an Alejandro Davidovich Fokina vorbei. Der Spanier beendete im letzten Match des Tages den Lauf von Lokalmatador Rodrigo Pacheco Mendez mit einem souveränen 6:2 und 6:2-Erfolg.

In der oberen Hälfte treffen im Halbfinale Tomas Machac und Brandon Nakashima aufeinander. Machac schlug den US-amerikanischen Qualifikanten Learner Tien, der im Achtelfinale gegen Alexander Zverev gewonnen hatte, mit 6:3 und 7:5, Nakashima setzte sich gegen David Goffin mit 7:6 (4) und 6:2 durch.

