Tommy Haas äußert sich zu unglaublichem Nadal

Der Kampf um den „GOAT“ zwischen Rafael Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic ist seit Jahren ein Thema. Immer wieder haben wir gesehen, wie einer der drei die beiden anderen Rivalen dominierte. Jetzt schreiben wir 2022 – und Rafael Nadal legt schon längst wieder los. Das sieht auch Tommy Haas.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 16.03.2022, 13:02 Uhr

Hat in Indian Wells alles im Blick: Turnierdirektor Tommy Haas

Der Spanier ist in dieser Saison ungeschlagen – und das nach dieser Verletzungspause. Nicht nur bei den Australian Open – auch bei anderen Turnieren wie dem 250er in Melbourne oder dem Turnier von Acapulco – sind die Zahlen des iberischen Champions unbestritten. Sie wachsen von Tag zu Tag. Der junge Amerikaner Sebastian Korda ging zuletzt im dritten Satz mit 5:2 in Führung und schien die erste Niederlage des Mallorquiners herbeizuführen – den Ausgang kennen wir. Wieder mal hat sich Nadal mit aller Macht dagegen gestemmt.

Haas: „Er ist der, den es zu schlagen gilt“

Tommy Haas – Turnierdirektor von Indian Wells – verglich kürzlich das Comeback von Rafael Nadal mit der Rückkehr von Roger Federer im Jahr 2017. Haas sagte, dass Nadals unglaublicher 17:0-Start in die Saison an die sensationelle Form erinnert, die Federer zu Beginn des Jahres 2017 gezeigt hat. „Du bist so glücklich und aufgeregt, zurück zu sein und dann plötzlich wieder die Australian Open zu gewinnen. Dort erneut zu triumphieren, war meiner Meinung nach eine seiner größten Erfolge“, so Haas. „Und jetzt geht er vorneweg. Also werden wir sehen, wie es läuft. Und aus vielen Gründen denke ich, dass er auch hier der Mann sein wird, den es zu schlagen gilt. Wir dürfen gespannt sein, was passieren wird.“

Ein Rafael Nadal, der jetzt auch noch Indian Wells gewinnt – wem würde das nicht gefallen?