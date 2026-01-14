Tommy Paul: Wie schnell kommt er wieder in Form?

Tommy Paul hat heute in Adelaide seinen ersten Sieg nach vier Monaten Pause gefeiert. Was noch nicht heißt, dass der US-Amerikaner ähnlich stark ist wie noch im vergangenen Jahr zur selben Zeit.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.01.2026, 19:33 Uhr

© Getty Images Tommy Paul in Adelaide

Kurzer Flashback in den Januar 2025: Da hat Tommy Paul sein Viertelfinale bei den Australian Open gegen Alexander Zverev mindestens ebenso verloren wie es der deutsche gewonnen hat. Chance und Chance, Führung um Führung hatte sich Paul erarbeitet. Nur um dann doch in vier Sätzen zu verlieren.

Danach verlief die Saison nicht übel: In Rom erreichte Paul das Halbfinale, unterlag dort Jannik Sinner. Und auch in Roland-Garros zeigte der US-Amerikaner auf, musste sich dann aber im Viertelfinale Carlos Alcaraz deutlich geschlagen geben. Allerdings war in diesem Match schon zu sehen, dass Paul mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte.

Paul wartet noch auf ersten Titel

Die danach nicht besser wurden. Im Gegenteil. Nach seiner Fünf-Satz-Pleite gegen Alexander Bublik in der dritten Runde der US Open beendete Paul seine Spielzeit 2025. Und kurierte sich erst einmal aus (eine Idee, die auch Kumpel Taylor Fritz hätte verfolgen sollen - aber das nur nebenbei).

Jetzt ist Paul wieder da, vergangene Woche in Brisbane setzte es beim Comeback eine Niederlage gegen Giovanni Mpetshi Perricard. In Adelaide aber gelang ihm dann doch der erste Erfolg nach vier Monaten Pause. Und das recht überzeugend gegen Landsmann Reilly Opelka. „Die beiden haben einen ziemlich ähnlichen Spielstil“, scherzte Paul nach seinem Einzug ins Viertelfinale. „Das hat mir ein bisschen geholfen.“ Nun geht es gegen Aleksandar Vukic, den australischen Qualifikanten.

Und vielleicht gelingt dem 28-Jährigen in Adelaide ja das, was in seiner sportlichen Vita noch fehlt: Nämlich der Einzug in ein Finale auf der ATP-Tour. Und dann auch gleich der erste Titel.

