Toni Nadal optimistisch: "Rafa"wird voraussichtlich in Paris 2024 antreten

Es fühlt sich noch immer seltsam an: Die French Open in Paris beginnen und Rekord-Champion Rafael Nadal ist nicht am Start. Doch das wird sich nächstes Jahr wieder ändern, davon ist zumindest dessen Onkel Toni überzeugt – wie er jetzt in einem Interview verriet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.06.2023, 12:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Toni Nadal glaubt weiter fest an seinen Neffen.

Hinter Rafael Nadal stehen weiter große Fragezeichen. Nicht erst seit seiner Absage für die French Open dieses Jahr. Wird er überhaupt noch einmal auf die Tour zurückkehren? Und wenn: Wird er dann in der Lage sein, um die großen Titel mitzuspielen? Sich vielleicht sogar mit dem French Open Titel im nächsten Jahr zu verabschieden? Nun hat sich Onkel Toni zu den vielen Fragen rund um seinen berühmten Neffen geäußert.

In einem Interview mit "Tennis Majors" sprach Toni Nadal über seine Gefühle, ohne "Rafa" in Paris zu sein: "Es ist enttäuschend, dass er nicht hier sein kann, denn das ist das einzige Turnier, das er seit Beginn seiner Karriere nie verpasst hat. Schau, es war Pech, dass er sich nicht rechtzeitig erholen konnte, aber okay - es ist schade, aber das Leben geht weiter", so Toni in dem Interview. Toni Nadal betreut in Paris wieder den Kanadier Felix Auger-Aliassime.

Was die Zukunft von Rafael Nadal auf dem Tennisplatz angeht, ist der Toni allerdings optimistischer, als so mancher Experte. Auf die Frage, ob er glaubt, dass Nadal nächstes Jahr wieder in Paris spielen wird, sagte Toni: "Ja! Ich glaube, weil ich glauben will. Ich weiß, dass es mit jedem Jahr schwieriger wird zu gewinnen, aber ich glaube immer daran, dass die Dinge gut funktionieren werden."