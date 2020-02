Toni Nadal - „Diesen Fehler hat Dominic Thiem gemacht“

Toni Nadal, langjähriger Coach seines Neffen Rafael, hat für die spanische Zeitung El Pais das Endspiel der Australian Open 2020 zwischen Dominic Thiemund Novak Djokovic analysiert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.02.2020, 11:40 Uhr

© Getty Images Toni Nadal hat sich das Australian-Open-Finale genau angeschaut

Die Auftritte von Toni Nadal am Rande von ATP-Turnieren sind rar geworden. Längst hat Carlos Moya den Coaching-Job an der Seite von Rafael Nadal übernommen, ja, sogar als Hitting Partner hält die ehemalige Nummer eins der Welt gerne her. Onkel Toni dagegen kümmert sich um die Rafa Nadal Academy in Manacor, schreibt seine Gedanken zu den Großereignissen im professionellen Tennissport aber dennoch gerne nieder, etwa in der spanischen Zeitung El Pais.

Die Niederlage von Neffe Rafa gegen Dominic Thiem im Viertelfinal hat Toni natürlich verfolgt, für El Pais hat er sich allerdings das Endspiel zwischen Thiem und Novak Djokovic vorgenommen. Das bekanntlich mit dem achten Triumph des Serben in Melbourne geendet hat. „Diesmal war Dominic ganz knapp dran, es zu schaffen“, schreibt Toni also.

Thiem lässt im vierten Satz nach

Um allerdings auch gleich den Knackpunkt der Niederlage zu identifizieren: „Aber er hat meiner Ansicht nach einen unverzeihlichen Fehler gegen einen Spieler der Größe eines Novak Djokovic gemacht – Dominic hat im vierten Satz seine Intensität herunter gefahren, das hat dem Serben geholfen.“ Tatsächlich hatte Thiem nach den gewonnenen Sätzen zwei und drei das Momentum auf seiner Seite, konnte allerdings eine frühe Breakchance in Durchgang vier nicht nutzen. „Dominic hat die Sätze zwei und drei mit einer klaren Strategie gewonnen: Ein hohes Tempo in den Ballwechseln zu halten und immer derjenige zu sein, der das Match diktiert.“

„Er hat das in einer Art und Weise gemacht, dass wir im dritten Satz einen in diesem Turnier ungewöhnlich zweifelnden Djokovic und einige Momente der Verzweiflung gesehen haben. Als wir dachten dass Thiems Strategie klar und erfolgreich war, und das sie sich ausgezahlt hat, war Dominic nicht in der Lage, sich weiterhin zu behaupten.“

Eine große Chance, die der Österreicher in seinem dritten Major-Finale da liegen lassen hat. „Dieser Fehler wird Dominic ein paar Wochen lang verfolgen, ihn davon abhalten, das großartige Turnier, das er gespielt hat, zu genießen.“