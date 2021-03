Toni Nadal über Roger Federer: "Wenn er zurückkommt, dann weil er an Grand-Slam-Titel glaubt"

Toni Nadal und Mats Wilander sind sich einig. Die Rückkehr von Roger Federer heißt auch, dass mit dem Schweizer selbst bei den ganz großen Turnieren der Tennistour zu rechnen sein wird.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 07.03.2021, 19:18 Uhr

Seit den Australian Open 2018 wartet Roger Federer auf einen Grand-Slam-Titel

Kommende Woche hat das Warten ein Ende. Nach über 13 Monaten Pause wird Roger Federer, eine der - wenn nicht die - schillerndsten Persönlichkeiten des Tennissports der letzten Jahre, wird in der Wüste Katars sein Comeback geben. Und damit auch wieder Angriff auf die ganz großen Titel auf der ATP-Tour nehmen - allen voran natürlich in Wimbledon, wenn es für den Schweizer um Titel Nummer neun geht.

Dass Federer auch im hohen Alter von 39 noch für einen solchen Erfolgslauf gut ist, davon sind auch hochdekorierte Kenner der Tennisszene fest überzeugt. Toni Nadal etwa - der langjährige Wegbegleiter seines Neffen Rafa - sieht in Federer nach wie vor einen potentiellen Grand-Slam-Champion: "Wenn er zurückkommt, dann nur, weil er glaubt, dass er wieder einen Grand Slam gewinnen kann. Er überrascht alle jedes Jahr", wird der Spanier auf Twitter zitiert.

Schon 2019, als Federer im Endspiel von Wimbledon hauchdünn Novak Djokovic unterlegen war, sei der Schweizer dem 21. Major-Titel äußerst nahe gekommen, wie Toni Nadal in Erinnerung ruft. So sei ein solcher Erfolgslauf zwar durchaus möglich - ein Kinderspiel wäre es auch für Roger Federer keineswegs, wie Nadal betont: "Es wird nicht einfach sein, aber wenn es eine Person gibt, die dazu in der Lage ist, dann ist er es."

"Kann Wimbledon jederzeit gewinnen"

Auch ein weiterer Experte, der Schwede Mats Wilander, traut Roger Federer auf dessen Comebacktour noch einiges zu. Für Wilander sind es allen voran die Olympischen Spiele, die für Federer zweifelsohne ein Highlight im Kalenderjahr 2021 darstellen, bei welchen der 20-fache Major-Sieger für eine Überraschung sorgen könnte: "Er kann noch 2 von 3 Sätzen gegen die Besten der Welt gewinnen und die Goldmedaille erobern", erklärt der Schwede.

Und auch für Wilander ist es eben das Lieblings-Grand-Slam-Turnier Federers, auf dessen Lieblingsbelag, bei welchem der Schweizer noch einmal auf der ganz großen Bühne reüssieren könnte. "Er kann auch jederzeit Wimbledon gewinnen und auch die Australian Open. Die French und US Open sind eine härtere Angelegenheit", so Wilander. Doch bevor es für Roger Federer zu solchen Höhepunkten geht, steht nun erst einmal eine erste Standortbestimmung an. Im kleineren Maßstab, beim ATP-250-Event von Doha.