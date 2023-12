ATP: Top-10-Vergleich 2013 / 2023: Noch jemand dabei?

Wir blicken zehn Jahre zurück - auf die Jahresend-Top-10 der Herren in 2013. Ist von denen noch jemand an der Spitze dabei?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.12.2023, 10:00 Uhr

© Getty Images

#10: Jo-Wilfried Tsonga

Tsonga, ehemals die Nummer 5 der Welt, hat in 2022 seine Laufbahn beendet - nachdem er eine Familie gegründet hatte und sich seine Prioritäten verschoben hatten - und auch wegen dauerhaften Verletzungsproblemen.

#9: Richard Gasquet

"Richie", mittlerweile 37 Jährchen jung, ist immer noch aktiv, hat sich nach vielen Verletzungsproblemen wieder in die erweitere Weltspitze gespielt. Aktueller Rang: 76.

#8: Stan Wawrinka

"Stan the Man", 38, hatte ebenfalls viele körperliche Probleme, vor allem das Knie setzte ihn lange außer Gefecht. Aktuell ist Wawrinka auf Platz 49 notiert, und auch wenn es zuletzt für die ganz großen Erfolge nicht mehr gereicht hatte, bleibt er ein Überraschungskandidat für ganz große Matches!

#7: Tomas Berdych

Der "Birdman" (frei nach Brad Gilbert) beendete seine Laufbahn in 2019. Berdych war jahrlang in den Top Ten notiert und stand 2010 im Wimbledonfinale - für den ganz großen Erfolg machten ihm oft seine Nerven einen Strich durch die Rechnung.

#6: Roger Federer

Der Schweizer Maestro spielte 2013 eine seiner schlechtesten Spielzeiten, geplagt von Rückenproblemen. Nach einem erneuten Hoch in 2017, 2018 und 2019, als Federer auch noch mal die Nummer 1 wurde, streikte das Knie. Federer beendete 2022 seine Karriere und würde womöglich ansonsten noch spielen, bis er 100 Jahre sei, wie Ex-Coach Ivan Ljubicic einst witzelte.

#5: Juan Martin del Porto

Der "Turm von Tandil" hatte auch nach 2013 mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Nachdem das Handgelenk hielt (und Delpo noch mal ins US-Open-Finale einzog in 2018), verletzte er sich am Knie. Und erholte sich davon nie mehr.

#4: Andy Murray

Der Unverwüstliche! Murray, in 2016 die Nummer 1, hatte 2019 aufgrund seiner Hüftverletzung schon mit seinem Karriereende geplant, kam dann aber mit künstlichem Ersatz zurück. Nicht mehr ganz nach vorne allerdings - aktuell steht der "Sir" auf Platz 42.

#3: David Ferrer

Der ewige Top-Ten-Mann und French-Open-Finalist ist seit 2019 im verdienten Ruhestand. Kurzzeitig war er auch als Coach von Alexander Zverev aktiv, brach diese Tätigkeit aber aufgrund der Reiseverpflichtungen ab.

#2: Novak Djokovic

Der Einzige, der aktuell noch an der Spitze weilt. Und wie! Djokovic ist 2023 wieder mal die Nummer 1 zum Jahresende, nach drei Grand-Slam-Titeln in diesem Jahr. Ein Ende? Ist für den Rekordmann im Tennis nicht in Sicht.

#1: Rafael Nadal

"Rafa" steht 2023 erstmals seit 2005 nicht mehr in den Top 10, hatte sich nach einer Hüftverletzung im Januar für die restliche Saison rausgenommen. 2024 will er wieder angreifen - gut möglich, dass wir ihn zum Jahresende wieder unter den zehn besten Spielern finden werden!



