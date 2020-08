"Top-10-Kandidat": Hordorff traut Struff nächsten Schritt zu

Tennisfunktionär Dirk Hordorff traut Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff den nächsten Schritt in dessen Karriere zu.

von SID

zuletzt bearbeitet: 31.08.2020, 20:22 Uhr

© GEPA Pictures Jan-Lennard Struff

Für ihn sei der 30 Jahre alte Warsteiner "ein Top-10-Kandidat", sagte Hordorff im Interview mit dem Münchner Merkur und der tz: "Von seinen Anlagen war er das schon immer. Inzwischen glaubt er aber an die eigene Stärke."

Der Vize-Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB) glaubt, Struff habe "eine eigene Identität" auf dem Platz gefunden. "Er ist reifer und erfahrener geworden. Wahrscheinlich hat ihm auch geholfen, dass er jetzt Familienvater ist. Wenn er so weitermacht, ist er noch lange nicht an seinem Limit angekommen."

In New York hatte Struff zuletzt erstmals in seiner Karriere das Viertelfinale bei einem Turnier der Mastersserie erreicht, war gegen den Weltranglistenersten und späteren Turniersieger Novak Djokovic (Serbien) jedoch chancenlos. Im ATP-Ranking wird Struff seit Montag auf Platz 29 und damit so hoch wie noch nie zuvor geführt. Bei den US Open bekommt er es am späten Montagabend (deutscher Zeit) mit dem Spanier Pedro Martinez Portero zu tun.