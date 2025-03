Trainieren wie Rafael Nadal? Am besten so!

Trainieren, nur um trainiert zu haben? Das war nie der Anspruch von Rafael Nadal.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.03.2025, 13:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Rafael Nadals Gespräch mit Andy Roddick hat sich in Tennis-Fankreisen zu einem absoluten Highlight entwickelt. Kein Wunder: Roddick weiß selbst wie kaum ein anderer, wie sich Profitennis anfühlt. Und wenn selbst er Fragen hat, dann sind das sicher keine schlechten.

Und so plauderte Nadal intensiv über seine Zeit als Fackelläufer bei der Eröffnungsfeier zu den Olympischen Spielen oder zu den Unterschieden in den Rivalitäten zu Roger Federer und Novak Djokovic.

Was man als Fan freilich mit Rafa verbindet: die berühmte Intensität, die er selbst nach quasi jedem Match hervorhob ("good intensity"). Und die auch in Trainingseinheiten sichtbar war.

Es stamme aus einer Sportlerfamilie: Onkel Miguel Angel war Fußballer und bei drei Weltmeisterschaften für Spanien am Start, Onkel Toni ebenfalls ein guter Tennisspieler - und Fanatiker. Er sei von klein auf erzogen worden, immer besser zu werden. “Die Entschlossenheit zu haben, sich zu verbessern”, so Nadal.

Und so habe er alle Trainingseinheiten mit dem Ziel begonnen, besser zu werden. “Ich bin kein einziges Training ohne die Motivation angegangen, irgendetwas zu verbessern.” Nur trainieren, um in guter Verfassung zu sein? “Das motiviert mich nicht sehr. Das spüre ich nicht in mir. Was mir dieses Extra an Motivation gibt, ist: auf den Platz zu gehen und das Ziel zu haben, eine Sache zu verbessern.”

Nadal und das Geheimnis seiner Stärke auf Sand

Als er sein berühmtes Davis-Cup-Finalmatch 2004 gegen Roddick gespielt habe ("der erste große Sieg meiner Karriere"), habe er direkt gewusst, dass er zig Dinge verbessern müsse.

Ein Geheimnis seines erfolgreichen Tennisspiels auf Sand übrigens: Er habe qualitativ hochwertige Schläge gespielt - ohne zu viel Risiko einzugehen. “Mein Tennis hat anderen einige Probleme bereitet, ohne dass ich selbst zu viel Risiko eingehen musste. Und dieses Verhältnis ist auf Sand entscheidend.”