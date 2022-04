Trennung von Torben Beltz! Emma Raducanu erneut auf Trainersuche

Emma Raducanu hat am Dienstag die Trennung von ihrem aktuellen Trainer Torben Beltz bekanntgegeben. Damit wechselt die US-Open-Siegerin aus 2021 zum dritten Mal innerhalb von zehn Monaten den Übungsleiter.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.04.2022, 09:25 Uhr

Emma Raducanu sucht einen neuen Übungsleiter

Nach nur fünf Monaten ist also Schluss: Emma Raducanu und Torben Beltz gehen getrennte Wege, die junge Britin ist erneut auf der Suche nach einem neuen Trainer. Und das zum bereits dritten Mal innerhalb der letzten zehn Monate, wie The Times am Dienstag berichtete. Raducanu konnte nur fünf ihrer letzten zwölf Matches für sich entscheiden.

"Ich möchte Torben für sein Engagement danken. Er hat ein großes Herz und ich habe unsere gute Chemie während der gemeinsamen Zeit genossen", erklärte Raducanu in einem Statement. Nun möchte die US-Open-Siegerin aus 2021 aber ihr Trainingsprogramm ändern - dabei werde sie in den kommenden Wochen vom LTA (britischer Tennisverband) unterstützt.

Holt sich Raducanu Piatti ins Team?

Vor wenigen Tagen erst wurde Raducanu für ihren sensationellen Triumph bei den US Open mit dem Lauerus Award für den Durchbruch des Jahres ausgezeichnet. Seit ihrem ersten Major-Titel ist die Teenagerin jedoch auf der Suche nach ihrer Form, lediglich zwei Viertelfinaleinzüge wollten der Britin in den Monaten nach dem US-Open-Titel gelingen.

Gerüchten zufolge könnte es für Emma Raducanu zu einer Zusammenarbeit mit Ricardo Piatti kommen, der in den vergangenen Jahren Jannik Sinner bei dessen Durchbruch begleitet hatte. Der Südtiroler Sinner hatte erst vor wenigen Wochen seine Trennung von Piatti bekanntgegeben. Piatti hat in seiner Trainerlaufbahn auch mit Maria Sharapova zusammengearbeitet.