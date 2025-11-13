Trotz Konkurrenz: Djokovic glaubt an weiteren Majortitel

Novak Djokovic glaubt noch immer an seine Chance, sich den ersehnten 25. Grand-Slam-Titel zu sichern - trotz der aktuellen Dominanz von Carlos Alcaraz und Jannik Sinner im Männertennis.

von SID

zuletzt bearbeitet: 13.11.2025, 10:19 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic will es nochmal wissen.

"Mir ist bewusst, dass deren bestes Level derzeit besser ist als meines, aber ich habe immer an Dinge geglaubt, die fast unerreichbar schienen", sagte der 38 Jahre alte Serbe im Interview mit dem britischen Journalisten Piers Morgan auf dessen Youtube-Kanal.

"Ich wurde in jungen Jahren trainiert, Grenzen nicht zu akzeptieren", führte Djokovic aus und schob nach: "Ich glaube an die Kraft der Gedanken, aber natürlich ist da auch die Biologie. Ich bin 38 und werde bald 39. Die Zweifel werden größer, aber wenn ich den Court betrete, denke ich weiterhin immer, dass ich der bessere Spieler bin."

Kritik an Umgang mit Sinner-Doping-Causa

Djokovic erneuerte auch seine Kritik an der Handhabung des Dopingfalls von Sinner. "Ich war schockiert, als das passiert ist. Ich glaube, er hat es nicht absichtlich gemacht, aber er ist verantwortlich dafür. Und die Art und Weise, wie der ganze Fall behandelt wurde, hat so viele 'Red Flags'", sagte der Olympiasieger. "Die fehlende Transparenz, die Inkonsistenz, der Fakt, dass die Sperre zwischen den Slams kam, sodass er keinen verpasst hat: Das war sehr seltsam. Mir hat es nicht gefallen, wie das geregelt wurde."

Diese "Wolke" werde Sinner für den Rest seiner Karriere verfolgen, vermutet Djokovic: "Das war etwas so Großes. Es wird verblassen, aber nicht verschwinden", sagte er und zog einen Vergleich zu seiner eigenen Posse rund um die verweigerte Corona-Schutzimpfung vor den Australian Open 2022.

Der Journalist Morgan trat damals öffentlich als großer Kritiker des Serben auf, der letztlich nicht am Turnier teilnehmen konnte. Das nun veröffentlichte Interview begann er daher mit einer an Djokovic gerichteten Entschuldigung.