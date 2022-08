Trotz Rückenproblemen: Bianca Andreescu will in Toronto spielen

Bianca Andreescu will trotz Rückenproblemen beim in der kommenden Woche stattfindenden WTA-1000-Turnier in Toronto aufschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.08.2022, 15:47 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu will in Toronto spielen

Bianca Andreescu hat erneut mit körperlichen Problemen zu kämpfen: Die in ihrer noch jungen Karriere bereits mehrfache verletzte Kanadierin plagten in der ersten Runde des WTA-250-Turniers von San Jose Rückenschmerzen, die 4:6 und 2:6-Niederlage gegen Shelby Rogers resultierte als logische Folge.

Sie habe auf ein Wunder gehofft, erklärte Andreescu im Anschluss an das Match. Nach einer Untersuchung am Dienstag gab die 22-Jährige nun leichte Entwarnung: Trotz ihrer Rückenprobleme will die Weltranglisten-54. in der kommenden Woche bei ihrem Heimturnier in Toronto an den Start gehen. Sie werde sich nun erholen und sich dann auf ihr erstes Match am Dienstag vorbereiten, schrieb Andreescu auf Instagram.

2019 feierte Andreescu mit ihrem Triumph in Toronto neben dem Turniersieg in Indian Wells ihren bis dato größten Erfolg: Auf dem Weg zum Titel schlug die Kanadierin unter anderem die drei Top-Ten-Spielerinnen Kiki Bertens, Karolina Pliskova und Serena Williams.

Wenige Wochen später siegte Andreescu auch bei den US Open gegen Williams und holte somit ihre erste und bislang einzige Grand-Slam-Trophäe. Eine Wiederholung dieses Kunststücks im laufenden Kalenderjahr scheint auch aufgrund ihrer Rückenprobleme äußerst unrealistisch.