Tschechien spielt wieder Tennis - wann legen Österreich und Deutschland nach?

In der Tschechischen Republik wird ab heute im Freien wieder Tennis gespielt. Auch in Österreich könnte es bald so weit sein. Die Lage in Deutschland ist weiterhin unklar.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.04.2020, 16:50 Uhr

© Getty Images Wann dürfen wir die Plätze wieder abziehen?

Zuletzt hatte der österreichische Vizekanzler Werner Kogler angekündigt, dass für Sportarten wie Tennis und Golf die Beschränkungen schon eher fallen werden als für andere Disziplinen. Das wurde von Bundeskanzler Sebastian Kurz noch einmal unterstrichen. Sportarten, die in geschlossenen Räumen stattfinden, hätten dagegen keine guten Aussichten, zitiert Die Presse Kurz. Über eine Fortsetzung der Fußball-Meisterschaft gibt es keine belastbaren Aussagen.

In Deutschland haben die meisten Fußball-Bundesligisten ihre Trainingsarbeit in Kleingruppen wieder aufgenommen, Hinweise darauf, wann sich Sportstätten für Hobbysportler öffnen, gibt es allerdings keine. Zumindest bis zum Ende der Osterferien am 19. April ist damit jedenfalls nicht zu rechnen.

Die Tschechische Republik ist da schon einen Schritt weiter. Ab dem heutigen Dienstag darf im Freien wieder Tennis gespielt werden, wie das tennisMAGAZIN tschechische Medien zitiert. Grund dafür sind die zurückgehenden Infektionszahlen im gemeinsamen Nachbarland von Österreich und Deutschland. Ob dies nun auch bedeutet, dass etwa Tennistrainer ihrem Beruf wieder nachgehen dürfen - auch in Gruppen - oder auch Doppel-Partien erlaubt sind, wurde nicht konkretisiert.