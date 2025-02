Tsitsipas inspiriert vom Erfolg seiner Freundin Badosa

Kurz vor seinem ersten Auftritt beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam spricht Stefanos Tsitsipas über seine Freundin Paula Badosa und wie ihr Erfolg bei den Australian Open den Griechen in seiner eigenen Karriere inspiriert und motiviert hat.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 02.02.2025, 22:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas zusammen in Italien

Es war eine der Geschichten bei den diesjährigen Australian Open: Die von Verletzungen gequälte und eingeschränkte Badosa kämpfte sich zum ersten Mal in ihrer Karriere in ein Halbfinale eines Grand Slams. Und dabei gab sie auf ihrem Weg nur einen Satz ab. Ihr glänzender Erfolg katapultierte die Spanierin außerdem zurück in die Top 10 der Welt. Eine inspirierende Geschichte, von der sich auch Freund Tsitsipas etwas abgucken will. „Ihr Erfolg gibt mir eine Menge Motivation“, sagte der 13. der Welt gegenüber ATP hinsichtlich des Laufs seiner Freundin. „Es war wirklich beeindruckend und verdient."

Der Grieche, zweifacher Major-Finalist und dreifacher ATP-Masters-1000-Titelträger, hat in seiner Karriere schon einige Höhepunkte erreicht. Allerdings hatte der 26-Jährige in letzter Zeit zu kämpfen. Sein bestes Ergebnis bei einem Major-Turnier erzielte er 2024 in Roland Garros, wo er das Viertelfinale erreichte, bevor er dieses Jahr in Melbourne in der ersten Runde ausschied.

In Rotterdam zurück zur langersehnten Form

„Bei ihrem Lauf dachte ich: 'Wenn sie es kann, warum nicht auch ich? So sehe ich das“, sagte der 26-Jährige. „Ich habe durch diesen Prozess viel darüber gelernt, wie man in ein Grand-Slam-Halbfinale kommt. Ich fühlte mich privilegiert, dass ich ihr einige kleine Ratschläge geben konnte, die ihr auf ihrem Weg ins Halbfinale helfen sollten. Sie gab mir die Freiheit, ihr Feedback und Tipps zu geben.“

Tsitsipas kehrt diese Woche bei den ABN AMRO Open in Rotterdam auf die Tour zurück, die von Carlos Alcaraz angeführt wird.Der Weltranglisten-13. hat seit dem 13. Januar, als er in Melbourne gegen Alex Michelsen verlor, kein Turnier mehr bestritten und freut sich darauf, in Rotterdam seine Saison richtig zu beginnen.

„Ich habe so viel trainiert und so viele Sätze während der Australian Open gespielt“, sagte Tsitsipas. „Ich hatte eine gute Auszeit und bin jetzt wirklich gut vorbereitet. Ich habe das Gefühl, dass ich frisch bin. Ich bin froh, dass ich sehr fit bin, denn ich habe in den letzten Monaten viel an meiner Fitness gearbeitet. Was das Tennis angeht, bin ich da. Ich muss jetzt nur noch abliefern.“

Tsitsipas beginnt in Rotterdam gegen einen Qualifikanten und könnte in der zweiten Runde auf Kitzbühel-Champion Matteo Berrettini treffen.

Hier das Einzel-Tableau der Herren