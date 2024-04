Tsitsipas traut Nadal in Barcelona das Endspiel zu

Der Sieger von Monte Carlo Stefanps Tsitsipas hat Rafael Nadal auf dem Zettel für die Favoriten beim ATP-Turnier in Barcelona. Der Grieche wäre jedenfalls nicht überrascht, wenn Nadal dort bis ins Finale käme.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.04.2024, 18:43 Uhr

Nach der Absage von Rafael Nadal für das Turnier Monte Carlo herrscht weiter großes Rätselraten um seinen Gesundheitszustand. Aktuell siehr es aber so aus, als würde Nadal beim Turnier in Barcelona wirklich auf die Tour zurückkehren. Da macht sich auch die Konkurrenz natürlich so ihre Gedanken. Der frisch gebackene Sieger von Monte Carlo traut Nadal in Barcelona auf jeden Fall sehr viel zu. Stefanos Tsitsipas sagte nach seinem klaren Sieg gegen Casper Ruud im Finale, er wäre nicht überrascht, Nadal im Finale von Barcelona zu sehen: "Egal, ob er noch nie gespielt hat oder ob es sein erstes Turnier ist: Jedem ist klar, wozu Rafael Nadal fähig ist".

Tsitsipas: "Nadal weiß, wie man Punkte gewinnt"

Die mangelnde Spielpraxis von Nadal sieht Tsitsipas nicht besonders dramatisch: "Wir alle wissen, wie schnell er sich an einen seiner Lieblingsbeläge, den Sandplatz, anpassen kann. Ich denke, er ist weiterhin die ultimative Herausforderung auf Sand. Ob er nun in den späteren Phasen seiner Karriere spielt oder in den früheren, ich denke, was er jetzt hat, ist Erfahrung. Und er weiß mit Sicherheit, wie man Punkte gewinnt. Er wird sicherlich ökonomischer spielen als früher. Aber das wird für einen Spieler seiner Extra-Klasse kein Problem sein."

