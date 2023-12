Tsonga: Alle Spieler feiern – selbst Nadal und Djokovic

Novak Djokovic und Rafael Nadal als Partyanimals? Das gibt es – sagt jedenfalls ihr Ex-Kollege Jo-Wilfried Tsonga. Der Franzose ist sicher, dass alle Spieler mal ordentlich über die Strenge schlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.12.2023, 21:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Für den absoluten Topstars der Tennisszene liest man in der Regel nur, wie asketisch sie leben und auf was sie alles für die große Karriere verzichten. Ganz vorne in diesen Erzählungen sind Rafael Nadal und Novak Djokovic.

Aber diese Topstars können auch anders und wissen, wie man feiert. Das sagt zumindest ihr Ex-Kollege Jo-Wilfried Tsonga im fränzöischen "Génération Do It Yourself"-Podcast. "Ist es möglich, große Partys zu feiern und Spaß zu haben, wenn man ein Profi ist? Vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber im Ernst: Ich habe sie alle gesehen, lass dir von niemandem etwas einreden. Djokovic, Nadal. Ich habe alle gesehen."

Eine Frage des Timings

Doch eine Einschränkung hat Tsonga dann doch parat: "Man muss es einfach zu den richtigen Zeiten machen, nicht während eines Turniers. Es ist nicht ideal, man muss ehrlich sein, aber wenn man 40 Wochen lang auf der Tour ist und 15 Jahre lang um die Welt reist, muss man ab und zu Spaß haben und genießen."

Scheint, als hätten die Topstars nicht nur auf dem Tennisplatz eine gute Taktik parat.

#VIDEO#