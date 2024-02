Überraschende Absage: Turnier in Doha ohne Rafael Nadal

Es sollte das Comeback des großen Rafael Nadals werden, nachdem er im Januar schon die Australian Open verletzungsbedingt verpasste. Doch die Tennislsegende fühlt sich noch nicht bereit, an einem Turnier teilzunehmen. Indian Wells soll aber weiterhin das große Ziel des erneuten Comebacks bleiben!

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 15.02.2024, 08:00 Uhr

Die Nachricht ist leider unmissverständlich. Nadal selbst meldete sich gestern Abend über die sozialen Netzwerke Twitter und Instagram zu Wort und verkündete seine Nicht-Teilnahme bei dem Turnier in Katar. Der Spanier postete einen Text, in dem er seine Entscheidung erklärte, sowie eine Foto, welches ihn 2014 bei seinem Turniersieg in Doha zeigte. "Ich hätte es geliebt, in Doha zu spielen, wo das Turnier-Team, sowie die tollen Fans in Katar mich immer großartig unterstützt haben", schrieb Nadal.

Weiter führte er aus: "Leider bin ich aber noch nicht bereit, an einem Tunier teilzunehmen und anzutreten. Ich werde deshalb leider nicht nach Doha kommen können, obowohl ich nach dem unvergesslichen Sieg von 2014 unbedingt wieder zurückkommen wollte."

Ununterbrochen arbeitet der 22-Grand-Slam-Champion auf eine Rückkehr auf die aktuelle Tour hin und zeigt sich ständig trainierend im Fitnessstudio oder auf dem Tennisplatz. Keinem wäre eine schnelle Rückkehr so gegönnt wie dem Spanier, doch es soll noch nicht jetzt sein.

Alleridings machte Nadal auch deutlich: Sein nächstes Ziel ist ganz klar das 1000er Turnier Indian Wells. Das Turnier gilt als eines der wichtigsten Tunrniere der ATP-Tour neben den Grand-Slams. Abschließend schrieb Nadal:" Ich werde mich darauf konzentrieren, weiter zu arbeiten, um für das Show-Match in Las Vegas und das fantastische Turnier in Indian Wells bereit zu sein."