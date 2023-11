Turnier in Newport hofft weiterhin auf Profitennis

Das ATP-Turnier in Newport soll ab 2025 Geschichte sein - allerdings hofft man doch noch auf eine Zukunft im Profitennis.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.11.2023, 15:57 Uhr

Die Verschiebungen in der Tennis-Turnierlandschaft gehen weiter - wir hatten darüber berichtet.

Durch Zusammenlegungen (München mit Lyon) und Käufe (Dallas hat Atlanta gekauft, Doha für eine angeblich gigantische Summe Newport) gibt es ab 2025 zwar drei 500er-Events mehr - aber insgesamt gleich drei Turniere weniger.

Bitter für die abgesägten Events, besonders groß ist die Trauer im Tennis-Business um das ATP-Turnier in Newport.

Das findet immer in der Woche nach Wimbledon statt und ist noch eines der wenigen Rasenturniere auf der Tour. Vor allem aber eines mit großem Charme und einer fast historischen Anmutung...

Was letztlich kein Wunder ist: In Newport ist die legendäre "Tennis Hall of Fame" angesiedelt, in die immer in Zeiten des Turniers die Legenden des Sports aufgenommen werden. Das wird natürlich weiterhin der Fall sein, aber eben ohne ATP-Tennis zur Umrahmung.

Ab 2025 neue Ära - auch in Newport?

In Newport selbst hofft man allerdings weiterhin auf Profitennis, auch nach der finalen Auflage vom 14. bis 21. Juli 2024. "Die Die ITHF (International Tennis Hall of Fame) ist auch dabei, das professionelle Tennis in Newport neu zu gestalten, so dass voraussichtlich ab 2025 eine neue Ära des Profi-Tennis auf den historischen Plätzen beginnen wird", heißt es auf der Website noch etwas lose formuliert.

"Weltklasse-Tennis ist seit fast 150 Jahren Bestandteil des Betriebs von Newport und wird auch weiterhin in der International Tennis Hall of Fame präsent sein", sagte ITHF-CEO Dan Faber. "Die ITHF prüft aktiv die Möglichkeiten, neue professionelle Tennisveranstaltungen in Newport auszurichten. Darüber hinaus werden wir unser digitales Programm, das Museums- und Besuchererlebnis, die weltweite Präsenz und die Verleihung der höchsten Ehre im Tennis - die Aufnahme in die Hall of Fame - weiter ausbauen."

In welcher Form? Bleibt noch abzuwarten.