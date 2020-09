Turnier in Rom findet ohne Zuschauer statt

Beim Combined Event in Rom werden in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.09.2020, 10:23 Uhr

© Getty Images In Rom werden in diesem Jahr keine Zuschauer dabei sein

Schlechte Nachrichten für die Organisatoren des Tennisturniers in Rom: Das Event in der italienischen Hauptstadt findet in diesem Jahr hinter verschlossenen Türen statt.

Der italienische Tennisverband hatte zunächst geplant, das Turnier mit begrenzter Zuschauerzahl zu spielen. Das Konzept sah vor, nicht mehr als 17.000 Fans pro Tag auf die Anlage strömen zu lassen. Dieser Vorschlag wurde nun aber von den italienischen Behörden abgelehnt - das Combined Event muss in diesem Jahr ohne Zuseher auskommen.

Was passiert in Paris?

Ein Grund für das "Nein" der italienischen Behörden in puncto Zuschauern soll gemäß mehreren Medienberichten der zu geringe Sicherheitsabstand im vorgesehenen Konzept sein. Dieser soll zwischen bestimmten Sitzplätzen nur 43 Zentimeter betragen haben - zu wenig, um der Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen.

Weiterhin unklar ist indes, wie der französische Tennisverband die Zuschauerfrage bei den French Open regeln wird. Ursprünglich sollten bis zu 20.000 Fans pro Tag auf die Anlage kommen dürfen, angesichts der steigenden Infektionszahlen in Paris wurde diesem Vorhaben aber bereits ein Riegel vorgeschoben. Eine endgültige Entscheidung dürfte in den kommenden Tagen fallen.