Turnierplan: Carlos Alcaraz will sich 2025 auf Highlights konzentrieren

Carlos Alcaraz hat zwar auch für das Tennisjahr 2025 wieder einen ehrgeizigen Turnierplan entworfen, eine signifikante Anpassung wird der Spanier jedoch vornehmen: Zum ersten Mal in seiner Karriere plant er in dieser Saison keine Teilnahme an einem ATP-250-Turnier.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 07.01.2025, 19:57 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz will im Jahr 2025 ökonomischer mit seinen Kräften umgehen

Nachdem der Spanier in den letzten Saisonen jeweils gegen Jahresende immer wieder mit Verschleißerscheinungen und Müdigkeit zu kämpfen hatte, versucht er in diesem Jahr also einen leicht veränderten Ansatz.

Der Fokus soll auf den vier Grand Slam-Turnieren und neun ATP-1000-Events liegen. Geht es nach Plan, könnte dazu die Teilnahme an bis zu fünf ATP-500-Turnieren (Rotterdam, Doha, Barcelona, ​​​​Queen's und Peking), dem Laver-Cup und - eine erfolgreiche Qualifikation vorausgesetzt - den ATP-Finals kommen. ATP-250-Turniere will sich der 21-Jährige in diesem Jahr hingegen komplett sparen.

Zwanzig Turnierstarts geplant

Ob diese Adaptierung des Turnierplans tatsächlich dazu führt, dass sich Alcaraz auch gegen Ende des Tennisjahres 2025 noch in Topform präsentieren wird, bleibt abzuwarten. Nach Unterbeschäftigung sieht das Schedule mit zwanzig geplanten Turnierstarts in jedem Fall auch dieses Jahr nicht aus.

Der aktuelle Weltranglistendritte scheint für die neue Saison übrigens nicht nur seinen Terminkalender angepasst zu haben. Beim Training in Australien präsentierte er sich zuletzt nämlich mit ungewohnt schnittiger Frisur.