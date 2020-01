Über den Wolken oder am Strand - die WTA-Stars feiern den Jahreswechsel

Noch sind es ein paar Tage bis zum Saisonstart in Brisbane oder Auckland. Die Spielerinnen der WTA-Tour konnten den letzten Tag des Jahres noch ganz individuell nutzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2020, 08:24 Uhr

© Twitter/Donna Vekic Donna Vekic auf dem Weg ins neue Jahr

Genug der Feierlichkeiten, möchte man fast meinen, zumindest was die klassischen Winteranlässe betrifft. Weihnachten abgehakt, nun auch der Jahreswechsel. Letzterer allerdings wurde von den Stars der WTA-Tour einigermaßen unterschiedlich begangen. Madison Keys etwa scheint sich nicht allzu viel aus Feuerwerk, Fondue, etc. zu machen. Und schickt ihre Neujahrsgrüße aus dem Flugzeug.

Auch Donna Vekic ließ den Board-Service rufen - so kurz vor Saisonbeginn ist auch das Nippen am Schaumwein gerade noch gestattet.

Die Garderobe spielt über den Wolken eine eher untergeordnete Rolle, hinreißend in Schale geworfen hat sich dagegen Karolina Pliskova, die ab kommendem Montag in Brisbane die Titelverteidigung anstrebt.

Naturgemäß nicht lumpen ließ sich auch Kristina Mladenovic, seit ein paar Wochen ja wieder ungebunden in der weiten Tenniswelt unterwegs. Und ebenfalls in Brisbane am Start.

Julia Görges dagegen wird sich in Auckland an einer Wiederholung ihres Sieges von 2019 versuchen, die deutsche Nummer zwei macht sich allem Anschein nach erst in diesen Stunden auf den Weg.

Extrem europäisch und ziemlich alpin ist es schließlich eine Frau angegangen, die schon bald Mutterfreuden empfinden wird. Und die 2019 Abschied von der WTA-Tour genommen hat: Dominika Cibulkova.